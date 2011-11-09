Новий міністр сказав, з чого розпочав

Новопризначений міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО не має наміру приймати швидкі кадрові рішення у системі МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

«Зараз я вникаю як міністр у проблеми системи МВС, над якими буду працювати», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання щодо можливих кадрових змін у системі МВС у зв’язку із його призначенням, В.ЗАХАРЧЕНКО сказав: «Я взагалі підходжу до зміни кадрів не дуже поспішно. Я звик до того, щоб вивчити професійні якості, подивитися, що вони зробити корисного, наскільки ці люди корисні для системи органів внутрішніх справ. Після того будемо приймати рішення».

Він зазначив, що вчора і сьогодні вранці спілкувався з керівництвом МВС для того, щоб познайомитися з керівниками департаментів.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на початку засідання уряду привітав В.ЗАХАРЧЕНКА з призначенням і подарував йому букет темночервоних троянд.