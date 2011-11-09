Луценко чекав відставки Могильова

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО назвав очікуваним призначення Анатолія МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Криму, оскільки на посту міністра внутрішніх справ України "він зібрав багато негативу".

Як зазначається у переданому агентству УНІАН коментарі Ю.ЛУЦЕНКА, "МОГИЛЬОВ своїми діями - неприкритим перетворенням МВС з правоохоронного органу на жандармерію Адміністрації Президента – в рекордний час набрав на себе рекордний негатив суспільства".

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що відставка А.МОГИЛЬОВА "була лише питанням часу".

"Я думаю, що Адміністрація Президента давно усвідомлювала помилковість призначення такого міністра внутрішніх справ, але визнавати свої помилки - не в їх правилах. Тому вони і чекали приводу "розміняти" посади на користь кулуарних схем впливу дружної донецької сім`ї", - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.