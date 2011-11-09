Лідер кримських комуністів здогадався, чому Яцуба запропонував йому посаду

Перший секретар Севастопольського міськкому КПУ, депутат міськради Василь ПАРХОМЕНКО вважає, що зроблена йому головою міської держадміністрації Володимиром ЯЦУБОЮ пропозиція працювати заступником голови МДА свідчить про "кадрову кризу" в Севастопольській міськдержадміністрації.

"Думаю, що ЯЦУБА переживає через те, що я предметно критикую виконавчу владу Севастополя, а тому озвучує такі пропозиції. Очевидно, в держадміністрації настала "кадрова криза", якщо ЯЦУБА пропонує посаду своєму прямому опонентові", - сказав В.ПАРХОМЕНКО, якого цитує Інтернет-газета «Новый Севастополь».

Разом з тим лідер севастопольських комуністів зазначив, що, "з іншого боку, в такій пропозиції відсутній предмет». «ЯЦУБА говорить, що запропонує мені посаду заступника, якщо її буде введено. Проте цю посаду поки що не введено, відповідно, говорити нема про що", - сказав В.ПАРХОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора В.ЯЦУБА запропонував 1-му секретарю Севастопольського міськкому КПУ В.ПАРХОМЕНКУ посаду заступника голови МДА.

Зокрема, виступаючи на засіданні президії Севастопольської міської ради, В.ЯЦУБА заявив, що в даний час затверджується програма реорганізації структури міської адміністрації. «У зв`язку з різними складними питаннями Севастополя ми наполягаємо на введенні ще однієї посади заступника (голови МДА). Я хотів би, щоб присутні в президії подумали про кандидатуру», - сказав він. За словами керівника міста, «у нас є люди, здібні і які мають досвід роботи. Василь Михайлович (В.ПАРХОМЕНКО – УНІАН), наприклад, я йому відразу пропоную йти заступником до себе з тих питань, які він обере».

Звертаючись до В.ПАРХОМЕНКА, голова МДА сказав: «Василь Михайлович, у вас такий досвід багатющий, одержаний під час керівництва містом, тому я вам пропоную (В.ПАРХОМЕНКО – колишній голова міськради, а в радянські часи – 1-й секретар міськкому). Але своє місце я вам не пропонуватиму, враховуючи, що мені тепер нема куди йти».