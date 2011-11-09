В Україні ризик дитини стати сиротою на сході є у чотири рази вищим, ніж на заході, заявила сьогодні під час круглого столу “Чому українці бояться всиновлювати дітей?” в Інституті Горшеніна екс-директор Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, керівник управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Людмила ВОЛИНЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, на заході України до сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, належить 0,5% дітей, на сході – 2%.

При цьому найбільш сирітською областю в Україні Л.ВОЛИНЕЦЬ назвала Миколаївську, де кількість дітей-сиріт становить майже 2,2% дитячого населення, а Київ є одним із міст з найліпшими показниками.

Л.ВОЛИНЕЦЬ зауважила, що не всі діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають усиновленню. Основними причинами сирітства є смерть батьків, і тоді дитина підлягає усиновленню; якщо люди позбавляються батьківських прав рішенням суду, така дитина теж підлягає усиновленню. “Але не менша і надзвичайно важлива складова - коли батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі”, – додала вона, підкресливши, що на сьогодні третина сиріт в Україні має такий статус.

За словами експерта, на сході України кожна третя дитина не має офіційно зареєстрованого батька. “Якщо з мамою сталася трагедія, вона потрапила у місця позбавлення волі, що дитину чекає? Сирітство. Але це те сирітство, яке не дозволяє дитині бути усиновленою”, – констатувала Л.ВОЛИНЕЦЬ.

Також вона зауважила, що в Україні із близько 96 тисяч дітей-сиріт лише третина підлягає усиновленню. “Для тих дітей, які без батьків, але не мають права бути усиновленими, для цих дітей розвивається система прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу”, – сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу протягом 2009 року було влаштовано у 15 разів більше дітей, ніж п’ять років тому.

Зокрема, упродовж 2009 року в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу було влаштовано 1895 дітей. Станом на 1 січня 2010 року в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 8119 дітей, що у шість разів більше порівняно з 2005 роком (1313 дітей).