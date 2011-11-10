УВКР закликає Януковича ветувати одіозний закон

Українська Всесвітня Координаційна Рада закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати закон, який зменшує з 50% до 25% частку української аудiовiзуальної продукцiї в ефiрi телерадiоорганiзацiй.

«Звертаємося до Президента України з пропозицією накласти «вето» на даний закон і відновити законодавство яке б засвідчило свою дієздатність і адекватність потребам як мовників, так і споживачів музичної продукції в Україні», – йдеться у переданій УНІАН заяві УВКР з приводу намагань зменшити квоту українського музичного продукту в національному радіо- та телепросторі. Заява підписана головою Ради Михайлом РАТУШНИМ.

В УВКР висловили «глибоке обурення діями провладної більшості у Верховній Раді України, яка проголосувала за антиукраїнські зміни до закону про телебачення і радіомовлення, і в такий спосіб узаконила обмеження українського інформаційного простору у сфері музичного виконання».

«В час, коли інші нації, чиї мова та культура є більш захищені на їхній території ніж українська мова, українська пісня в Україні, встановлюють квоти не нижче 50% на використання національного продукту, Верховна Рада України приймає Закон, що веде чи не до цілковитого усунення українських виконавців з вітчизняного радіо- і телепростору», – йдеться у заяві.

УВКР наголошує, що скорочення парламентом квоти на звучання в теле- і радіоефірі українського музичного продукту до 25% відсотків – це «наступ не просто на українську пісню, це наступ на право громадянина жити у своєму культурному середовищі, що належить до основоположних прав людини, захищених ООН».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада скоротила до 25% частку української аудiовiзуальної продукцiї в ефiрi телерадiоорганiзацiй.

Ранiше ця квота була на рiвнi 50%.

У разi пiдписання закону Президентом, в загальному обсязi мовлення кожної телерадiоорганiзацiї нацiональний аудiовiзуальний продукт або музичнi твори українських авторiв чи виконавцiв матимуть становити не менше за 25%. Решту 75% продукту нададуть iноземним виробникам.

Разом з тим в Адміністрації Президента України пообіцяли уважно розглянути ухвалений ВР закон про зниження квоти для національного аудіовізуального продукту з 50% до 25%.

"Президент Українi В.ЯНУКОВИЧ уважно стежить за розвитком ситуацiї в цiй сферi. Глава держави неодноразово наголошував на необхiдностi зваженого i розважливого пiдходу до цiєї болючої теми", - йдеться, зокрема, у вiдповiдi прес-служби Президента на запит видання "Дзеркало тижня" про можливiсть застосування вето до закону.