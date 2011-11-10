Україна може відкликати згоду на вступ Росії до СОТ

Україна не зможе пов'язати переговори щодо газу з членством Росії у Світовій організації торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив професор факультету світової економіки і світової політики Національного дослідного університету Вища школа економіки, директор інформаційного Бюро з приєднання Росії до СОТ Олексій ПОРТАНСЬКИЙ.

«Спроба України пов'язати ціни на газ зі вступом Росії до СОТ нереалістична тому, що не всяке питання можна поставити на переговорах щодо приєднання до СОТ», - сказав О.ПОРТАНСЬКИЙ.

Він висловив сумніви в такій перспективі. «Це може бути якась спекуляція, в доброму сенсі слова, для подальших переговорів з Москвою, щоб мати якийсь привід або контекст для подальшого зниження ціни на газ. Але в рамках переговорів щодо приєднання Росії до СОТ я не вірю, що Україна зможе технічно висунути такі вимоги», - додав О.ПОРТАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна використовує при проведенні переговорів щодо ціни на російський газ для України ситуацію зі вступом Росії до Світової організації торгівлі.

А.КЛЮЄВ зазначив, що «у 2008 році прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала лист про згоду зі вступом Росії до СОТ, але ми цим питанням займаємося, і такий важіль ми використовуємо при переговорах з Росією щодо зміни умов контракту поставок газу до України».

Росія розраховує завершити процес вступу до Світової організації торгівлі15 грудня ц.р. на міністерській зустрічі організації.