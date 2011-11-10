Близнюк: Пропозиції Президента до ЖК не приведуть до збільшення квартплати

Пропозиції Президента стосовно змін до Житлового кодексу, які глава держави разом з вето на закон повернув у парламент для повторного розгляду, в жодному разі не приведуть до збільшення квартплати громадян.

На цьому наголосив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

"Запропоновані Президентом законодавчі зміни не зачеплять інтересів жодного пересічного громадянина. Ніхто від цього не постраждає. Сплачувати за квартири більші суми людям не доведеться", - підкреслив Близнюк.

Міністр, зокрема, зауважив, що пропозиції глави держави продиктовані необхідністю врегулювати питання чинного законодавства.

"Ніхто на жодну копійку за це більше платити не буде. Це робиться для того, щоб гармонізувати законодавчу базу. Все інше - обман та спекуляції горе-політиків", - сказав Близнюк. За його словами, йдеться про необхідність приведення до єдиного виміру системи обрахування площі квартир - до поняття лише "загальної площі" замість нині прийнятих "житлової" та "загальної".

Міністр також наголосив, що пропоновані Президентом зміни до Житлового кодексу лежать у контексті реформ, що будуть у цій сфері.

"Для цього пропонується внести в закон такі зміни. Це все. І не треба робити на цьому нечесну політику", - відзначив Анатолій Близнюк.

Коментуючи висловлювання щодо коефіцієнтів на засклені балкони, міністр зауважив: "Якщо проекти нових будинків передбачають засклені балкони - так і буде. Але ніхто нікого не буде зобов`язувати це робити".

Довідка. Відповідно до частини другої статті 94 Конституції, Президент України Віктор Янукович повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон від 6 жовтня 2011 року N 3825-VІ "Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об`єкта житлової нерухомості".

Укрінформ