Парубій має претензії до одеської міліції

Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ вимагає від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА перевірити факти захоплення 8 листопада невідомими особами приміщень благодійної мережі їдалень «Ветеран» в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це йдеться у відповідному депутатському зверненні, направленому сьогодні А.ПАРУБІЄМ керівникам двох вищезазначених відомств.

«Зважаючи на те, що в цій їдальні щодня харчується більше трьохсот осіб з малозабезпечених категорій населення та інвалідів, які на сьогодні залишились без суттєвої для них допомоги, та те, що цей факт отримав широкий розголос в українських засобах масової інформації, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу провести перевірку та встановити організаторів, замовників та виконавців захоплення», - йдеться у документі.

Депутат також просить «з’ясувати та пояснити причини бездіяльності правоохоронних органів м. Одеси, які згідно повідомлень ЗМІ, не перешкоджали захопленню невідомими вищезгаданого об’єкту».

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Одесі відбулось рейдерське захоплення приміщень двох соціальних їдалень «Ветеран» в Одесі по вулиці Варненській та Люстдорфська дорога.

«О 17.30 до приміщень двох їдалень увірвалися по десять невідомих осіб. Директора їдальні, що на вулиці Варненській, силою вивели з приміщення і змінили всі замки. Зараз туди нікого не впускають», - сказав, зокрема, координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» в Одесі Сергій ГУЦАЛЮК.

«Соціальні їдальні – це єдине місце, де можуть безкоштовно харчуватися малозабезпечені жителі Одеси, а це здебільшого люди літнього віку. Ті, хто наважився силоміць забрати приміщення цих їдалень, прирікають людей на голод», - сказав С.ГУЦАЛЮК.

9 листопада зранку біля приміщення соціальної їдальні «Ветеран» в Одесі сталася невелика сутичка між людьми похилого віку та представницею фірми «Варіон», що захопила приміщення.