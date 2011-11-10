Парубій має претензії до одеської міліції
Нардеп намагається захистити інвалідів
Народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ вимагає від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА перевірити факти захоплення 8 листопада невідомими особами приміщень благодійної мережі їдалень «Ветеран» в Одесі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це йдеться у відповідному депутатському зверненні, направленому сьогодні А.ПАРУБІЄМ керівникам двох вищезазначених відомств.
«Зважаючи на те, що в цій їдальні щодня харчується більше трьохсот осіб з малозабезпечених категорій населення та інвалідів, які на сьогодні залишились без суттєвої для них допомоги, та те, що цей факт отримав широкий розголос в українських засобах масової інформації, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу провести перевірку та встановити організаторів, замовників та виконавців захоплення», - йдеться у документі.
Депутат також просить «з’ясувати та пояснити причини бездіяльності правоохоронних органів м. Одеси, які згідно повідомлень ЗМІ, не перешкоджали захопленню невідомими вищезгаданого об’єкту».
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Одесі відбулось рейдерське захоплення приміщень двох соціальних їдалень «Ветеран» в Одесі по вулиці Варненській та Люстдорфська дорога.
«О 17.30 до приміщень двох їдалень увірвалися по десять невідомих осіб. Директора їдальні, що на вулиці Варненській, силою вивели з приміщення і змінили всі замки. Зараз туди нікого не впускають», - сказав, зокрема, координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» в Одесі Сергій ГУЦАЛЮК.
«Соціальні їдальні – це єдине місце, де можуть безкоштовно харчуватися малозабезпечені жителі Одеси, а це здебільшого люди літнього віку. Ті, хто наважився силоміць забрати приміщення цих їдалень, прирікають людей на голод», - сказав С.ГУЦАЛЮК.
9 листопада зранку біля приміщення соціальної їдальні «Ветеран» в Одесі сталася невелика сутичка між людьми похилого віку та представницею фірми «Варіон», що захопила приміщення.