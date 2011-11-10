Політолог підказує Тимошенко «сильний хід»

Після парламентських виборів Партія регіонів і «Батьківщина» однозначно втратять у впливі як політичні сили, і в наступному парламенті з ймовірністю 99% буде створено цілу низку фракцій з «золотою акцією», з якими і влада, і опозиція змушені будуть домовлятися.

З таким прогнозом виступив політолог Володимир ЦИБУЛЬКО, коментуючи УНІАН новий проект закону про вибори в контексті переформатування української політики.

«Що б сьогодні ні говорили про нову систему виборів, але в результаті майбутньої кампанії в країні не буде створено єдиного центру ухвалення рішень. Влада, навіть з урахуванням мажоритарників, навряд чи зможе сформувати ефективну більшість. А формат опозиції взагалі може бути непередбачуваним», - переконаний політолог.

За його словами, «У разі, скажімо, якщо команда БЮТ не обновиться, а навпаки - з «Батьківщини» вийде активне радикальне крило на чолі з Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Миколою ТОМЕНКОМ, Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, то центр формування опозиції зміститься ґрунтовно. Новими ньюзмейкерами, безумовно, будуть Арсеній ЯЦЕНЮК і Віталій КЛИЧКО. У цьому форматі їм легше буде порозумітися з такими ж молодими і прагматичними Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ і А.ШЕВЧЕНКО, ніж з цілою командою несамостійних, як показала практика, політиків обойми ТУРЧИНОВА-КОЖЕМ’ЯКІНА».

В.ЦИБУЛЬКО упевнений, що в інтересах Юлії ТИМОШЕНКО не лише утримати у своїй орбіті Н.КОРОЛЕВСЬКУ, А.ШЕВЧЕНКА і М.ТОМЕНКА, а й взагалі розпочати активну дискусію про об`єднання т.з. «молодої» опозиції.

«Ю.ТИМОШЕНКО - політик, який колись умів прораховувати на кілька кроків вперед. Вона, безумовно, віддає собі звіт у тому, що собою представляє нинішня її команда і яке значення в ній тих же молодих яскравих політиків, яких значною мірою можна назвати альтернативними нинішнім лідерам блоку. Більше того, на місці Ю.ТИМОШЕНКО я б взагалі ініціював активну, а головне - результативну дискусію щодо консолідації опозиції, насамперед, навколо ідеї оновлення не тільки принципів, а й команди. Це був би сильний хід», - відзначив політолог.