Могильов мав розмову з Джемілєвим

9 листопада відбулася робоча зустріч голови Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА і глави Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА. Під час зустрічі сторони обговорили ряд актуальних для Криму питань, у вирішенні яких необхідні скоординовані дії, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління інформаційної політики Ради міністрів АР Крим.

Голова Ради міністрів АРК відзначив важливість постійного діалогу органів влади з усіма суб`єктами суспільно-політичного життя півострова.

«Крим – багатонаціональний, і стабільність на півострові багато в чому залежить від міжнаціональної згоди. Наше завдання її зміцнити, а зробити це можна у відкритому і конструктивному діалозі», - зазначив А.МОГИЛЬОВ.

У свою чергу М.ДЖЕМІЛЄВ виклав позицію Меджлісу з ряду актуальних кримських проблем, включаючи питання міжконфесійних відносин і справедливого наділу жителів Криму земельними ділянками.

Крім того, під час зустрічі були обговорені питання міжнаціональних відносин в автономії. Сторони підтримали продовження діалогу влади з представниками всіх політичних сил і громадських організацій, що дасть змогу оптимізувати вирішення актуальних проблем кримчан і забезпечить громадянську злагоду в автономії.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 листопада 2011 року дав згоду на призначення головою Радміну АРК А.МОГИЛЬОВА, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ, яку той обіймав з березня минулого року.

Верховна Рада Криму 8 листопада затвердила А.МОГИЛЬОВА на посаді прем`єра АРК.