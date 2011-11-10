Опозиція хоче почути відповідь від більшості 14 листопада до 14-ої години

Опозиційні депутати, що входять до складу тимчасової слідчої комісії із підготовки закону про вибори, вимагають від депутатів більшості до 14 листопада визначити в якості базового законопроекту документ, розроблений робочою групою під головуванням міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА та доопрацьований з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ТСК із підготовки закону про вибори народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракція НУ-НС).

«Було прийнято рішення до 14 години понеділка (14 листопада) отримати від представники фракції більшості відповіді щодо наших питань, які ми сьогодні озвучили перед ними під час роботи ТСК», - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ. За його словами, одночасно депутати опозиційних фракцій напрацьовують конкретні зміни до цього законопроекту. «Якщо будуть позитивно всі питання враховані, в першу чергу йде мова про процедурні питання, то нам, звичайно, не треба дуже багато часу для того, щоб ці речі у вигляді конкретних норм і конкретного законопроекту напрацювати. Я думаю, що для цього достатньо день-два», - додав він.

«Інша справа – є ще питання політичного характеру, але я розумію, що це питання, які будуть вирішуватися на вищому політичному рівні, я не виключаю, що ці питання, які можуть бути вирішені в кінці роботи комісії, а до того часу ми можемо напрацювати ті процедурні моменти без яких ми далі не вбачаємо за можливе працювати над законопроектом взагалі», - підкреслив Р.КНЯЗЕВИЧ.

Зокрема голова ТСК уточнив, що йдеться про три блоки питань, які мають бути враховані при підготовці законопроекту про вибори: блок політичних питань, блок питань щодо забезпечення демократичності виборчого процесу та блок питань, щодо формування виборчих комісій та відмова від будь-яких причин для скасування реєстрації кандидатів, за винятком невідповідності вимогам встановленим Конституцією України.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, опозиція може підтримати перехід на змішану систему виборів за умови, що 300 депутатів обиратимуться за пропорційною системою, а 150 депутатів – за мажоритарною.

Крім того, опозиція наполягає на забезпеченні участі у виборах виборчих блоків політичних партій. Крім того, опозиція пропонує зберегти однаковий виборчий бар’єр для політичних партій та виборчих блоків. «Пропонується зниження прохідного бар’єру, починаючи з 1%», - уточнив голова ТСК.

Р.КНЯЗЕВИЧ також додав, що згідно з директивами, наданими керівниками опозиційних фракцій членам ТСК від НУ-НС та «БЮТ-Батьківщина» пропонується заборонити утворення тимчасових закордонних виборчих дільниць з приміщенням для голосування поза межами дипломатичних установ України та військових частин, дислокованих за межами країни.

Опозиція також наполягає на наданні Центральній виборчій комісії виключного права реєструвати кандидатів в депутати в одномандатних виборчих округах, що на їх думку забезпечить однакові строки реєстрації кандидатів в одномандатних округах та загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Опозиція також вимагає законодавче забезпечення фінансування з держбюджету передвиборної агітації кандидатів в частині права на пропорційні виступи на загальнодержавних (по 60 хвилин) та регіональних (по 20 хвилин) телеканалах і радіо, а також відповідні розміри площ в друкованих ЗМІ.

Крім того, опозиційні фракції також вимагають передбачити в законопроекті норму про можливість оскарження результатів виборів або визнання голосування недійсним в одномандатному окрузі протягом 5 днів.

Опозиція також наполягає на збереженні у законопроекті норм, що передбачають ухваленні рішення виборчої комісії більшості від її складу, механізми контролю за виготовленням виборчих бюлетенів, а також обов’язкове включення до складу окружних та дільничних виборчих комісій по одному представнику від фракцій поточного скликання Верховної Ради.