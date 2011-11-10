У Дніпродзержинську побили опозиційного депутата

Сьогодні, 10 листопада, близько 9-ї год. ранку в Дніпродзержинську на Дніпропетровщині двоє невідомих побили депутата міськради від партії «Україна майбутнього» Віталія КУПРІЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Я йшов у наш офіс, коли на мене напали двоє. Оскільки я колишній спортсмен, я почав відбиватися. Крім того, в мене з собою був газовий пістолет, тому що останні кілька днів я помічав, що за мною стежать. Скористатися ним, на жаль, не зміг – забув зняти з запобіжника. У цей час один із хлопців наблизився з криком «Маєш, гад!», сильно вдарив мене по обличчю і зав`язалася бійка», - розповів сам В.КУПРІЙ.

За словами депутата, в ході бійки його притиснули до дверей одного з під`їздів, а потім зіштовхнули в яму-вхід у підвал будинку.

У В.КУПРІЯ вивих правого плеча з відривом головки сухожилля, перелом пальця ноги і поранення голови, які були отримані при падінні.

Депутат припускає, що напад на нього пов`язаний із політичною діяльністю.

«Я вважаю, що у цього нападу виключно політичний мотив. На останній сесії в Дніпродзержинській міськраді була створена фракція «Україна майбутнього», я став її головою. Але я не розумію, невже хтось вважає, що залякуванням можна зупинити нашу роботу?» - додав В.КУПРІЙ.

Зараз міліція у Дніпродзержинську веде перевірку факту нападу, повідомили в партії.