Тимошенко пред'явили звинувачення у справах, що розслідує ДПС

Екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО пред’явили обвинувачення у кримінальних справах, які розслідуються Державною податковою службою України.

Про це УНІАН повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

"Мова йде про ті справи, які були незаконно відновлені генеральним прокурором ПШОНКОЮ всупереч ухвалі Верховного Суду від 11 листопада 2005 року. Вони стосуються подій 1996-1997 років і стосуються діяльності компанії ЄЕСУ”, - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, всі ці справи були передані на розслідування Головного слідчого управління податкової міліції ДПС. “Генеральна прокуратура України, розуміючи безпідставність цих звинувачень і неможливість в законній спосіб їх довести та обпікшись на газовій справі, вирішили просто це скинути на податкову міліцію”, - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що слідчий податкової міліції проводив слідчі дії в його присутності. “Незважаючи на те, що перед початком слідчих дій Юлія Володимирівна заявила про те, що вона себе погано почуває, слідчі дії все одно проводилися. Вона лежала, і всі слідчі дії проводилися у неї в камері. Вона не може пересуватися”, - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він додав, що слідчий не звертав ні на що уваги. “Слідчий оголосив звинувачення, він хотів зробити спробу допитати ТИМОШЕНКО, але я нагадав, що це порушення Кримінально-процесуального кодексу”, - сказав захисник. С.ВЛАСЕНКО зауважив, що слідчий не став допитувати Ю.ТИМОШЕНКО і пообіцяв зробити це завтра.

При цьому він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не підписала наданих їй слідчими документів.