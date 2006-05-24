Черновецький взяв на зустріч з Саакашвілі свою тещу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ домовився з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ про сприяння у вивченні Києвом досвіду Грузії у впровадженні демократичних реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час непротокольної зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з Президентом Грузії у готелі „Прем’єр-Палац”, який на час перебування глави грузинської держави у Києві є його резиденцією.

Мер Києва був на цій аудієнції з членами своєї родини - донькою Христиною, сином Степаном та матір’ю дружини Люсею АЙВАЗОВОЮ. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що сім’я його дружини тривалий час мешкала у Тбілісі, там народився і його син, тому він хотів, щоб вони побачили Президента Грузії.

“Я знаю Вашу країну і дуже її люблю. Хочу сповістити Вам, шановний пане Президенте, що Київ і кияни повністю схвалюють Вашу політику прозорих, зрозумілих реформ, які в основі своїй співпадають із тим, що я хочу зробити в Києві” – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

М.СААКАШВІЛІ повідомив, що поінформований про перші кроки Київського мера і про його наміри побороти корупцію. В Грузії стимулом для працівників різних державних структур, який дає їм підстави дорожити своєю роботою і репутацією, є висока зарплатня, зазначив він. За словами Президента, мінімальна зарплата поліцейського в Грузії становить 300 у.о., прокурорів – 1200-1500 у.о., а керівників підрозділів правоохоронних органів сягає 3000 у.о. А те, що до влади у Грузії прийшли нові люди, обірвало ланцюг корупції як у вищих ешелонах влади, так і на місцях, наголосив він.

М.СААКАШВІЛІ в ході зустрічі окреслив спільну для обох країн проблему висококваліфікованих кадрів, які або виїжджають за кордон, або переходять у сферу бізнесу. Але реформаторські кроки в освітній галузі, а саме – заміна звичних іспитів загальнонаціональним тестуванням випускників шкіл, за словами Президента Грузії, дають підстави для оптимізму.

“Зараз студенти перших курсів зовсім інші, – зауважив М.СААКАШВІЛІ. – Вони переконані, що вступили до вузу винятково завдяки своїм знанням, і це позитивно впливає на їхню самосвідомість”. Саме сучасна студентська молодь, на думку учасників зустрічі, допоможе у недалекому майбутньому ліквідувати кадрову прогалину, яка має місце сьогодні.

М.СААКАШВІЛІ побажав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ успішної діяльності на посаді голови міста, гарантував усіляке сприяння в обміні досвідом впровадження демократичних реформ і запросив Київського мера найближчим часом відвідати Грузію як свого особистого гостя з усією сім’єю.