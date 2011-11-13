Янукович: завдяки ЦВК вибори в Україні проходять по-європейськи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав членів Центральної виборчої комісії та працівників апарату з 14-ю річницею створення ЦВК.

«Прийміть мої щирі вітання з нагоди 14-ї річниці Центральної виборчої комісії - незалежного державного органу, що забезпечує вільне волевиявлення громадян», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, завдяки компетентності, високому фаховому рівню та злагодженій командній роботі членів ЦВК в Україні проводяться демократичні і прозорі вибори, які відповідають європейським виборчим стандартам.

«Глибоко переконаний, що ваша професійна діяльність і надалі буде запорукою стабільності і злагоди у суспільстві, сприятиме зміцненню авторитету нашої країни на міжнародній арені», - підкреслив Президент і побажав членам ЦВК міцного здоров'я, щастя і благополуччя та незмінних успіхів у всіх починаннях.