Янукович: завдяки ЦВК вибори в Україні проходять по-європейськи
І так уже 14 років
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав членів Центральної виборчої комісії та працівників апарату з 14-ю річницею створення ЦВК.
«Прийміть мої щирі вітання з нагоди 14-ї річниці Центральної виборчої комісії - незалежного державного органу, що забезпечує вільне волевиявлення громадян», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, завдяки компетентності, високому фаховому рівню та злагодженій командній роботі членів ЦВК в Україні проводяться демократичні і прозорі вибори, які відповідають європейським виборчим стандартам.
«Глибоко переконаний, що ваша професійна діяльність і надалі буде запорукою стабільності і злагоди у суспільстві, сприятиме зміцненню авторитету нашої країни на міжнародній арені», - підкреслив Президент і побажав членам ЦВК міцного здоров'я, щастя і благополуччя та незмінних успіхів у всіх починаннях.