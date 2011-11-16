В Адміністрації Януковича кажуть, що почули кожного, хто питав

Керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Денис ІВАНЕСКО заявляє, що за півроку Адміністрація Президента отримала 1 тис. 750 інформаційних запитів громадян і жоден із них не залишився без відповіді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, нагадуючи, що 10 листопада виповнилося півроку, як в Україні почав працювати Закон «Про доступ до публічної інформації».

Д.ІВАНЕСКО запевнив, що жодного разу не порушено терміни розгляду – переважна більшість запитувачів отримала відповіді на 5-й день або навіть раніше. При цьому, за оперативною інформацією, центральними органами виконавчої влади в Києві за цей час було отримано близько 5 тис. запитів. Тобто, до Президента пише чи не кожен третій запитувач, зазначив він.

Керівник управління підкреслив, що за півроку дії закону було спрощено доступ громадян до будь-якої необхідної їм інформації, яка знаходиться в органах влади. Йдеться як про нормативні документи державного значення, так і будь-які рішення влади. Д.ІВАНЕСКО стверджує, що закон полегшив роботу журналістів, у першу чергу тих, хто займається роботою над аналітичними матеріалами та веденням журналістських розслідувань. Раніше одним із найскладніших моментів при розслідуванні був саме доступ до інформації.

“У День працівників телебачення, радіо та зв’язку приємно відзначити, що кожен шостий запит до Президента надіслав журналіст. Деякі з 245 запитів від представників ЗМІ, завдяки розкритій інформації, ставали приводом для серії публікацій”, - йдеться в повідомленні прес-служби Президента України.

В АП зазначають, що, зокрема, було відкрито списки високопосадовців, які мають державні дачі у будинках відпочинку «Конча-Заспа» та «Пуща-Водиця»; оприлюднено витрати на утримання апарату – від витрат на автомобілі до медичного обслуговування; відкрито інформацію про оренду вертольоту та літака для надання послуг з перевезення Президента України; вперше оприлюднені декларації про доходи керівництва АПУ; розкрита інформація щодо механізму визначення вручення державних нагород; гласною стала інформація про принципи формування журналістського пулу з висвітлення закордонних візитів Президента України.

Д.ІВАНЕСКО відзначає, що сьогодні продовжується робота з імплементації норм нового закону в підзаконних актах та нормативних документах. Так, на рівні уряду завершується підготовка пакету змін до законів, які мають привести у відповідність із Законом «Про доступ до публічної інформації» інші закони, в тому числі, Адміністративний та Кримінальний кодекси. Ці зміни впровадять відповідальність за порушення норм закону. Таким чином громадяни зможуть домогтися покарання посадовців у вигляді штрафу, що стимулюватиме якісне та повне надання запитуваної інформації, підкреслив він.

Ці кроки, переконаний Д.ІВАНЕСКО, допоможуть виконати вимогу Президента щодо впровадження нових стандартів інформаційної відкритості та прозорості роботи влади, створити реальні механізми для того, щоб мотиви дій та рішень органів влади стали зрозумілими для суспільства, а прозорість роботи унеможливила корупційні прояви та зловживання з боку посадовців.

В повідомленні прес-служби Президента України зазначається, що за результатами міжнародного рейтингу, який проводили у співпраці іспанська Access Info Europe та канадський Centre for Law and Democracy, український закон про доступ до публічної інформації посів дев’яту позицію серед 86 країн, випередивши такі країни, як США, Канада та Німеччина. Існує небагато світових рейтингів, де Україна входить до першої десятки.