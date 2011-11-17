У ПР думають, Янукович не забариться з підписом під законом про вибори

Представник Президента у Верховній Раді України, народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО впевнений, що глава держави в короткі терміни підпише ухвалений сьогодні закон про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.МІРОШНІЧЕНКО заявив сьогодні журналістам.

«Я абсолютно переконаний, що Президент як глава держави, як гарант Конституції, той закон, який фактично він ініціював, і для створення якого організував всі умови, підпише», - сказав він.

При цьому Ю.МІРОШНИЧЕНКО додав, що він очікує підписання відповідного документа в короткі терміни.

Він нагадав, що міжнародні інституції закликають Україну мати закон про вибори за тривалий термін до дня проведення виборів.

«Тому, я думаю, що ми отримаємо підписаний закон вже найближчим часом», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ висловив думку, що ухвалення нового виборчого закону не залишило жодну зі сторін в програші.

«Ми вважаємо, що не втратив ніхто, і в цілому виграла наша держава», - сказав він.

Він додав, що в законі закладені такі новації, які унеможливлять будь-які фальсифікації виборів.

«Ми отримали інструмент, який дозволяє провести чесні вибори в нашій державі», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, ВР ухвалила Закон України «Про вибори народних депутатів». Згідно з законом, вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Виборчий процес чергових виборів розпочинається за 90 днів до дня голосування.

Участь у виборах беруть політичні партії, участь блоків політичних партій не передбачена.

Крім того, законом визначено, що суб’єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій є політична партія, депутатська фракція, яка зареєстрована в апараті ВР поточного скликання та всі політичні партії – суб’єкти виборчого процесу.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат у мажоритарному окрузі, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Також новим законом не передбачено графи «проти всіх» у виборчому бюлетені.