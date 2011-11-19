У Януковича обіцяють приструнчити пожежників і СЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в найближчі дні направить до Верховної Ради України законопроект, котрий передбачатиме захист права власності.

Про це заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ в ефірі програми «Шустер Live».

За його словами, після того як набуде чинності закон про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності, «ми негайно вносимо до парламенту новий аналогічний законопроект, суб’єктом законодавчої ініціативи буде глава держави, який буде спрямований на захист прав власності в Україні".

А.ПОРТНОВ зазначив, що "проаналізувавши закони, які взагалі містять такі словосполучення і слова, як хтось має право закрити підприємство, призупинити його роботу, зупинити, вилучивши всі ці слова, ми прийшли до висновку, що такі батальйони пожежних інспекторів, загони санепідемслужби та інших органів не повинні розчерком пера закривати роботу підприємств, якщо не подобається як вогнегасник висить чи ще щось не подобається". При цьому він підкреслив, що будуть запропоновані зміни до понад 70 законів.

А.ПОРТНОВ наголосив, що відповідно до цих змін для того, щоб позбавити підприємство можливості працювати контролюючі органи мають «прийти до суду, в суді в змагальному процесі, де присутня сторона захисту, довести чому підприємство це винне і тільки після цього можливо, по цьому підприємству прийняти якесь рішення". При цьому він наголосив, що також передбачається «значно оптимізувати повноваження органів прокуратури». За його словами, даним законопроектом передбачатиметься зменшити кількість підстав, за якими прокурор може звертатися до суду.

А.ПОРТНОВ наголосив, що також буде «запропонована правова визначеність судових рішень». За його словами, сьогодні є випадки, коли власник має рішення суду, яке підтверджує його право власності, але «проходить 10 років і існують випадки, коли за так званими, нововиявленими обставинами, можна скасувати будь-яке судове рішення, яке навіть пройшло вже і вищу судову інстанцію в Україні - Верховний суд». «Тому ми встановлюємо термін - 3 роки, після якого нічого не може бути з цим судовим рішенням зроблено, тобто не можуть забрати в підприємця майно, коли пройшло 3 роки», - додав А.ПОРТНОВ.