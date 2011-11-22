Адвокат вимагає обстежити Тимошенко в інституті нейрохірургії

Сьогодні о 17.00 керівництво СІЗО має надати інформацію про заходи з лікування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля Київського СІЗО заявив народний депутат України, адвокат екс-прем’єр-міністра Сергій САС.

«Я сподіваюся, що після 17-ї години я отримаю відповідь від керівництва слідчого ізолятора. Я попередив їх, що відповідно до закону, сьогодні не Генеральна прокуратура, не суд, а саме слідчий ізолятор, пенітенціарна система несуть відповідальність за здоров’я, безпеку Юлії Володимирівни... З медичної точки зору ми вважаємо, порадившись з фахівцями, треба провести обстеження детальне з використанням певного медичного обладнання, встановити діагнози, призначити ефективне лікування», - сказав С.САС.

При цьому він підкреслив ще раз, що за дорученням партії «Батьківщини», членом якої він є, попередив керівництво СІЗО про їхню відповідальність за здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Також С.САС зазначив, що сьогодні, маючи на руках дозвіл апеляційного суду, він хотів зустрітися, як захисник, з Ю.ТИМОШЕНКО, але керівництво слідчого ізолятору, посилаючись на стан здоров’я екс-прем’єра, не надало йому такої можливості.

Крім того, С.САЗ зауважив, що сьогодні керівництво СІЗО підтвердило вчорашню інформацію омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ про те, що Ю.ТИМОШЕНRО практично не встає з ліжка. В контексті сказаного народний депутат зауважив, що сьогодні він мав зустріч із заступником керівника слідчого ізолятора з оперативної роботи і звернувся до нього з вимогою, щоб Ю.ТИМОШЕНКО надали можливість отримати медичну допомогу в рамках спеціалізованого медичного закладу.

«Ми вимагаємо, щоб допомога була надана моїй підзахисній, нашому лідеру, в рамках спеціалізованого лікувального закладу, яким може бути державний інститут нейрохірургії», - сказав С.САС.

Він зауважив, що після цієї розмови було дано доручення начальнику медичної служби СІЗО підготувати довідку про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО. «На 17 годину, як мені сказали, я повинен отримати інформацію про перспективу надання медичної допомоги Юлії Володимирівні», - наголосив С.САС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, назвала її стан украй тяжким.

Сьогодні, 22 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде надано необхідну медичну допомогу за межами СІЗО.

«Система, яка сьогодні існує в Україні, вона не досягла того рівня і тих стандартів, які необхідні. Тому це лікування чи ті медичні послуги доведеться надавати в медичних установах міста Києва. Мабуть, це буде зроблено сьогодні-завтра… В найближчі дні», - сказав Президент.