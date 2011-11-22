На організаторів акції на Майдані вже склали адмінпротокол

Правоохоронці склали адміністративний протокол на організаторів акції на Майдані Незалежності (КУПР, КУН), які прийшли разом з народним депутатом (фракція НУ-НС) Андрієм ПАРУБІЄМ і спробували встановити намет.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві Володимир ДМИТРЕНКО.

За його словами, близько 13.00 організатори акції хотіли провести мітинг з нагоди Дня Свободи. До них підійшов судовий виконавець і оголосив рішення суду про заборону проведення акції, проте учасники мітингу проігнорували судового виконавця. У зв`язку з цим було складено адмінпротокол про порушення правил проведення масових акцій.

В.ДМИТРЕНКО відзначив, що ані щодо А.ПАРУБІЯ, ані щодо інших учасників акції міліціонери "силу не застосовували і не затримували".

В.ДМИТРЕНКО також повідомив, що на даний час на Майдані перебувають дві машини з гучномовцями (одна належить КУПРу, друга - "Загальновійськовій спілці України"), біля кожної знаходяться їх прихильники.

Міліція створила кордон між ними, щоб уникнути будь-яких інцидентів.

"Щодо них також буде складено протоколи", - сказав В.ДМИТРЕНКО.

У цілому, за словами представника главку, ситуація в центрі Києва контрольована.

Щодо дій міліції по відношенню до прихильників екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, які мають намір близько 18.00 прийти на Майдан, те, як підкреслив В.ДМИТРЕНКО, "про силовий варіант у жодному випадку не йдеться".

"Міліція діятиме толерантно, у рамках чинного законодавства", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні у Києві за нецензурну лайку під час акції з нагоди Дня Свободи на Майдані Незалежності затримано двох чоловіків.

За даними Головного управління МВС України в Києві, на обох затриманих складено адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».