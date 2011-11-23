"Батьківщина" розділить мажоритарні округи з Яценюком і, можливо, "Свободою"

У Тернополі та області партія «Батьківщина» розглядає можливість об’єднання зусиль на виборах лише із «Фронтом Змін» та, можливо, із ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

«З іншими силами, які входять до Комітету опору диктатурі на теренах області, ми взагалі не бачимо сенсу домовлятися. Бо це не є патріоти, це пристосуванці, які навпаки дуже багато шкоди наробили», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він зауважив, що «Батьківщина» планує вести переговори лише з тими політичними силами, які себе проявили активними діями в акціях протесту.

«Наразі зустрічей ми ще не проводили. Але уже в нас є вимога, що по кожному округу має балотуватися лише виходець із області. Якщо нам нав’язуватимуть кандидатів із Києва – ми їх підтримувати не будемо. Якщо ж буде спільна позиція, то ми готові вести переговори про підтримку спільного єдиного кандидата, якого можна буде протиставити висуванцю від влади. Також домовлятимемося про непаплюження одне одного», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його даними, «Батьківщина» чітко планує об’єднувати зусилля із партією «Фронт Змін».

«Доля переговорів із «Свободою»… Ми ще побачимо. Бо якщо вони далі нас поливатимуть брудом, звинувачуватимуть у якихось домовленостях із владою, тоді порозуміння не буде. І не є великою проблемою, якщо вони вийдуть із Комітету опору диктатурі – «Свобода» там себе активною боротьбою не проявила», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

При цьому він наголосив, що під час переговорів йдеться лише про координацію спільних дій.

«Об’єднуватися ми ні з ким не плануємо. Хто хоче об’єднуватися – хай вступає у нашу партію і разом з нами бореться із режимом ЯНУКОВИЧА», – заявив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.