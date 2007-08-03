Відбудеться прес-конференція Костянтина Затуліна ”Росія і українські вибори-2007”

4 серпня о 14-00 відбудеться прес-конференція депутата Державної Думи Росії Костянтина Затуліна і членів делегації фракції "Єдина Росія" в Держдумі на тему "Росія і українські вибори-2007" (українське представництво Російського агентства міжнародної інформації РІА "Новости", вул. Станіславського, 3, к.50). Телефон 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter