Партія «Трудова Україна» готова ввійти до складу Партії регіонів

Партія «Трудова Україна» готова увійти до складу Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було прийнято сьогодні на ХІ з’їзді партії.

Лідер партії Валерій КОНОВАЛЮК зазначив, що “Трудова Україна” не братиме самостійної участі у дострокових парламентських виборах. Однак він висловив сподівання про об’єднання з тими політичними силами, які близькі «Трудовій Україні» за прагненнями та цінностями, а саме з Партією регіонів.

Делегати обговорили суспільно-політичну ситуацію в Україні та роль партії «Трудова Україна» в тих процесах, які зараз відбуваються в країні. Результатом стало узгодження спільної позиції щодо участі у дострокових парламентських виборах та готовність увійти до складу Партії регіонів.

Також на з’їзді прийнято рішення про об’єднання політичних зусиль з Партією регіонів.

В роботі з’їзду зроблено перерву до 6 серпня.