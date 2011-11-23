Власенко: діагноз, поставлений Тимошенко, не відповідає медстандартам

Поставлений колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО діагноз неконкретний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам перед черговою спробою зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО заявив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи сьогоднішню заяву державних установ щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

«Насправді я маю сказати, що той діагноз, який поставлений Ю.ТИМОШЕНКО, він був поставлений дуже розпливчасто, він абсолютно неконкретизований, він абсолютно не відповідає, наскільки я не медик, але ми дійсно провели ряд консультацій з колегами, і те, що сказали колеги і медики, що цей діагноз не відповідає нормальним медичним стандартам», - зазначив адвокат.

При цьому він ще раз наголосив, що сьогоднішнє раптове вивезення Ю.ТИМОШЕНКО з СІЗО на обстеження є «прямим наслідком» того, що сказав вчора Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Адвокат також пообіцяв поговорити із своєю підзахисною щодо отримання її згоди на розголошення діагнозу. «Я поговорю щодо можливості розголошення діагнозу, але це неможливо без отримання такого дозволу. Тобто ніхто немає права на сьогоднішній день оголошувати діагноз Ю.ТИМОШЕНКО, незалежно від того, яким би він не був, без її дозволу», - сказав він, зауваживши, що саме це є однією з причин, чому сторона Ю.ТИМОШЕНКО не довіряє державним лікарям.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю у хребті.

Учора, 22 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде надано необхідну медичну допомогу у київських лікарнях.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що сьогодні, 23 листопада, в одному з лікувальних закладів Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

За результатами обстежень в організмі екс-прем’єра не виявлено патологічних змін, що загрожують її життю, наголосили у пенітенціарній службі.