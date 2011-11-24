Спецслужби Росії розробили план із дестабілізації ситуації в Криму та обрання проросійськи налаштованого глави Меджлісу.

Про це в інтерв`ю газеті “День”заявив глава Меджлісу, народний депутат Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ.

“Ми в Меджлісі маємо у своєму розпорядженні оперативну інформацію, яку я можу зачитати. Ось оперативні дані станом на травень 2011 року. В них говориться, що у ФСБ розроблений проект дестабілізації ситуації в Криму”, - сказав він.

За його словами, причиною цього є те, що кримські татари нібито є великою небезпекою російським інтересам, тому що перешкоджають намірам зробити Крим частиною Росії. “І оскільки головним противником цього задуму виступає Меджліс кримськотатарського народу, вони ставлять своїм завданням розділити кримських татар, усунути голову Меджлісу й включити в його склад проросійськи налаштованих, керованих із Росії активістів, які в майбутньому сприятимуть цьому процесу”, - сказав М.ДЖЕМІЛЬОВ.

У вказаній програмі, додав він, говориться, що «це буде комплексна інформаційна кампанія» (інформаційна війна), на фінансування якої виділяється окремий цільовий бюджет. Народний депутат зауважив, що для втілення цих заходів у Криму на базі проросійських організацій формується Координаційний штаб, до складу якого ввійдуть декілька політичних експертів, консультантів, політтехнологів із Росії, кримських політиків, журналістів. “Робота будуватиметься за декількома основними напрямами. Готується звернення нібито від імені кримськотатарського народу до Президента країни, до Норвезького Нобелівського комітету, всесвітньої громадськості з метою не допустити нагородження ДЖЕМІЛЬОВА Нобелівською премією. Довкола цієї заяви створюється потужна резонансна хвиля. Створення в Криму ряду громадських кримськотатарських організацій, що мають широке розгалуження й залучають до своїх рядів нових членів як за соціальною, так і за віковою ознакою, підконтрольних Координаційному штабу Російської Федерації. Створення своїх електронних і друкованих ЗМІ. Планується створення цільового мас-медіа-холдингу (інтернет-видання, газети, листівки, передачі на ТБ), фінансування якого здійснюватиметься з Російської Федерації. Формування нового суспільно-політичного руху, який повинен узяти на себе функцію нової потужної та жорсткої опозиції Меджлісу”, - зачитав документ М.ДЖЕМІЛЬОВ.

Він наголосив, що в документі все розписано досить розумно та детально і йде робота з підготовки нового, проросійськи налаштованого лідера для Меджлісу. “Наскільки відомо, зараз йде добір кандидатур. Крім того, ведеться робота з пошуку «темної конячки», яка до останнього перебуватиме в тіні й спливе в найостанніший момент, а потім буде вибрана головою”, - сказав він. В той же час М.ДЖЕМІЛЬОВ висловив сподівання, що це малоймовірно, враховуючи те, що новий лідер обиратиметься на Курултаї, а його делегатів не одуриш.

М.ДЖЕМІЛЬОВ додав, що проводитиметься робота в релігійному середовищі, зокрема, як противага «турецькому» ісламу, готується посилення позицій так званого арабського ісламу, визначивши як одне з пріоритетних завдань - ослабити вплив турецького ісламу на мусульманську умму в Криму, а з часом витіснити її й замінити арабськими течіями. Крім того, додав він, планується підняти давні кримінальні справи стосовно членів Меджлісу. При цьому М.ДЖЕМІЛЬОВ додав, що він таких справ не пригадує. “Про те, що це справді так, свідчить відновлення вигаданої справи проти члена Меджлісу Заїра СМЕДЛЯЄВА, хоча вона не має перспективи”, - наголосив він.

Крім того, за його словами, проводитимуться перевірки підприємців із числа кримських татар, які фінансово підтримують нинішні кримськотатарські проукраїнські організації; готується ряд депутатських запитів за фактами порушень законодавства в Криму за участю кримських татар.

М.ДЖЕМІЛЬОВ зауважив, що цей план розроблявся не для «галочки» і реальні події підтверджують, що він реалізується. Глава меджлісу зацитував інформацію, датовану жовтнем 2011 року, яка також утілюється в життя - проведення акцій протесту щодо невдоволення політикою Меджлісу.

“За цією інформацією, Координаційний штаб уже розгорнув активну роботу з повноцінного ведення інформаційної війни. Вказані основні заплановані заходи - зрив Міжнародного форуму, який готує Меджліс, організація в місцях компактного проживання кримських татар провокацій у разі приїзду міжнародних експертів до Криму, зрив чергового Курултаю та скликання з’їзду в новому складі”, - сказав він, додавши, що йому відомі прізвища деяких людей, які за цим стоять.

За словами М.ДЖЕМІЛЬОВА, така інформаційна війна є вкрай небезпечною, оскільки вона направлена на підривання стабільності в нашій державі, на підготовку відділення частини території від суверенної України. “Це - реальна загроза національній безпеці України. І це - лише початок. Як видно, ФСБ та інші спецслужби Росії почали «переорієнтацію» Криму з розколу кримських татар як найбільш проукраїнської сили в Криму, з дестабілізації ситуації на півострові. Ми, може, не знаємо всіх наступних запланованих етапів. Немає сумніву, що організатори цих акцій планують надалі залучати все більш широкі верстви - проросійські організації, силові структури; на останньому етапі, можливо, армію та флот - а це вже не жарти”, - додав він.