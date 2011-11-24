Янукович каже, що у нього є проект нової Військової доктрини

Ефективне реформування Збройних сил України залишається предметом пильної уваги влади.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час відвідання державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у Сумах, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Керівництво держави приділяє особливу увагу військовому будівництву і військовій реформі», – наголосив Президент. Він, зокрема, нагадав, що підготовлено нову редакцію Стратегії національної безпеки та проект Воєнної доктрини України, які мають бути ухвалені найближчим часом.

«На Збройні сили очікують радикальні зміни», – зауважив Президент, додавши, що складно переоцінити роль в цьому процесі високоосвічених офіцерів.

«Як глава держави та Верховний головнокомандувач я й надалі дбатиму про якісну підготовку кадрового резерву для Збройних сил України, створення належної матеріально-технічної бази для навчання кадетів», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.