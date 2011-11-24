Захист Ландіка хоче викинути скандальне відео з матеріалів справи

Сьогодні в Ленінському районному суді Луганська в рамках розгляду кримінальної справи депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, який побив дівчину в луганському ресторані «Баккара», як свідків допитали адміністратора, бармена і директора цього закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, адміністратор дав плутані свідчення, бармен повідомив суд, що нічого не бачив, а директор сказав, що під час інциденту був за межами закладу.

У судовому слідстві особливу увагу було приділено запису камер відеоспостереження, долученим до матеріалів справи, оскільки, з погляду звинувачення, вони є головними доказами звинувачення.

Директор «Баккари» Артем ЦЮНДИК пояснив суду, що в ресторані у різний час працює від 30 до 50 камер, ведеться спостереження як внутрішнє (зали), так і зовнішнє (прилегла до ресторану територія). Вся інформація «стікається» на жорсткий диск комп`ютера, який знаходиться у нього в кабінеті. Доступ до записів має тільки він. У разі ремонту-наладки запрошують фахівців. За словами А.ЦЮНДИКА, жорсткий диск з інформацією камер спостереження щодо даної події вилучала міліція у його присутності.

Як заявив журналістам після засідання суду Р.ЛАНДІК, захист порушуватиме питання про вилучення записів відеокамер спостереження з матеріалів справи.

Один із основних свідків Валерія ОВЧАРУК (одна з двох подруг постраждалої Марії КОРШУНОВОЇ, які того вечора були з нею в «Баккарі») сьогодні не з`явилася на судове засідання. Суд вона повідомила, що перебуває у Харкові і дасть свідчення у вівторок, 29 листопада.

Розгляд справи буде продовжено завтра, 25 листопада, об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.