Польський міністр змалював донецькі враження

Міністрові закордонних справ Польщі Радославу СІКОРСЬКОМУ сподобався стадіон «Донбас-Арена» футбольного клубу «Шахтар» у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Р.СІКОРСЬКИЙ, який учора разом із главою МЗС Швеції Карлом БІЛЬДТОМ відвідав Донецьк на запрошення президента ФК «Шахтар», бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА, написав у сервісі twitter.

«Стадіон «Шахтаря» у Донецьку – сучасний і гарний. Р.АХМЕТОВ каже, що у 2004 році заключив договір на 420 мільйонів доларів, але сьогодні це (будівництво стадіону – УНІАН) коштувало би мільярд», – написав глава МЗС Польщі.

Крім того, сьогодні прес-секретар польського МЗС Марчін БОСАЦЬКИЙ, коментуючи на прохання польських журналістів результати візиту Р.СІКОРСЬКОГО до Донецька, сказав, що міністри добре провели час в Україні.

«Міністри дякували за гостинність. Говорили як про підготовку до Євро-2012, так і про європейські перспективи України, про співпрацю України з ЄС. Міністри подивилися матч Ліги Чемпіонів на прекрасному стадіоні «Шахтаря» у Донецьку», – сказав М.БОСАЦЬКИЙ, якого цитує РАР.

Польські медіа також зауважують, що вчора ввечері М.БОСАЦЬКИЙ у сервісі twitter теж написав: «Донецьк. Дуже добрі розмови міністрів Р.СІКОРСЬКОГО і К.БІЛЬДТА з Р.АХМЕТОВИМ. Про футболу, Євро-2012 і відносини України з ЄС. Нехай виграє «Шахтар»!.

Сьогодні представник прес-служби польського МЗС сказав УНІАН, що міністерство не буде коментувати результати вчорашнього візиту Р.СІКОРСЬКОГО до Донецька.

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 листопада Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ були присутні в президентській ложі стадіону «Донбас-Арена» під час футбольного матчу «Шахтар» - «Порту» (Португалія) разом із Р.АХМЕТОВИМ, головою Донецької облдержадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ, віце-прем`єр-міністром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і мером Донецька Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ.

Сьогодні Р.АХМЕТОВ заявив, що «вдячний міністру закордонних справ Польщі Радославу СІКОРСЬКОМУ і міністру закордонних справ Швеції Карлу БІЛЬДТУ за те, що вони прийняли моє запрошення відвідати матч за участю «Шахтаря» в Лізі чемпіонів».