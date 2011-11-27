Томенко каже, що опозицію об'єднають дві цінності

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що політична опозиція сьогодні повинна об’єднуватися довкола двох цінностей: віри і єдності. На цьому він наголосив сьогодні на мітингу біля стін Лук’янівського СІЗО з нагоди дня народження Юлії ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні ми знаходимося в непростій політичній ситуації і є дві цінності, які мусять нас об’єднати, і які дадуть можливість нам перемогти. Ці цінності віра і єдність», - наголосив М.ТОМЕНКО.

«Віра в Україну, віра в наші традиції та переконання, і єдність всіх політичних сил, як в боротьбі за свободу Ю.ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших, так і єдність напередодні парламентських виборів та на самих виборах», - додав політик.

М.ТОМЕНКО подякував людям, які зібралися підтримати Ю.ТИМОШЕНКО, європейським політикам, які привітали її. Окрім того, політик подякував міській владі, яка «посприяла» кращій організації мітингу, перекопавши дорогу та зупинивши рух транспорту по вулиці біля СІЗО, і таким чином зробила можливим, щоб на цій площі розмістилися ще кілька тисяч прихильників екс-прем’єра.

Він також подякував «Беркуту», який вночі проводив «навчання» під СІЗО, і таким чином не допустив «ряджених» чи «мічених» демонстрантів від влади і подякував міліції, яка перевіряла документи у людей, які живуть в будинках поруч, і таким чином посприяла, щоби на мітинг прийшли тільки ті люди, які вболівають за Україну та переживають за долю і здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в акції «Квітка для Юлі» беруть участь близько 5 тисяч осіб.