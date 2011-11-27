Прихильників Тимошенко пригощають півтораметровим тортом

Акція «Квітка для Юлі» з нагоди дня народження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, що відбувалася під стінами Лук’янівського СІЗО і тривала понад 4 години, щойно завершилася.

Як передає кореспондент УНІАН, фінальним був виступ Тараса ПЕТРИНЕНКА з піснею «Україна». До того виступили Тарас ЧУБАЙ, а також гурт «Гайдамаки».

На завершення акції всім її учасникам було роздано шматочки півтораметрового торта, на якому був напис «З днем народження, Юля!»

Варто зазначити, що після початку мітингу на вулиці Дегтярівській, яка була перекрита ще кілька днів тому для проведення ремонтних робіт, раптово поновився рух автотранспорту. Таким чином, було зроблено все, аби прихильники Ю.ТИМОШЕНО не займали значну частину вулиці і всі змушені були переміститися на тротуар.

Як стало відомо УНІАН, феєрверк, який відбувся під стінами СІЗО, орієнтовно був влаштований навпроти того місця, де розташована камера Ю.ТИМОШЕНКО, аби вона могла побачити його з вікна.

В сьогоднішній акції взяло участь близько 5 тисяч прихильників екс-прем’єра.