Генпрокурор: справу про отруєння Ющенка можна буде закрити

"Ющенко повинен здати кров для того, щоб відповісти на запитання: був він отруєний чи ні", - сказав генпрокурор в ефірі телеканалу "1 +1" у понеділок пізно ввечері.

Він зазначив, що слідству на сьогодні необхідний тільки цей аналіз крові Ющенка, проте екс-президент його досі не здав.

"Він (Ющенко) запропонував спочатку свої лабораторії, потім відмовився, сказав "потім", і добровільно кров не здає. З усіх тих матеріалів кримінальної справи, які є, вони спірні, нам потрібен тільки цей останній аналіз", - цитує РІА "Новости".

Генпрокурор також пояснив, що попередній аналіз з порушеннями був доставлений в лабораторію.

Пшонка зазначив, що за результатами нового аналізу крові Ющенка слідство прийме рішення або про продовження розслідування, або про закриття цієї справи.

"Здає кров Ющенка, і ми далі рухаємося по справі. Або рухаємося в його розслідуванні і вивчаємо ті обставини, які дадуть лабораторні дані, або його закриваємо, якщо будуть інші дані (отруєння не підтвердиться)", - заявив генпрокурор України.

З червня 2008 року і до зміни влади в 2010 році генпрокуратура неодноразово зазначала, що факт навмисного отруєння Ющенка повністю доведений. Після того, як на початку 2010 року президентом України став Віктор Янукович, слідча група, яка розслідує отруєння Ющенка, змінилася. Генпрокурор України Віктор Пшонка, який зайняв свою посаду в листопаді 2010 року, не виключив, що отруєння Ющенка не було.