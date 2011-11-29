У Луганську вважають, що Єфремов їх зрадив

Сьогодні на мітингу під стінами Луганської облдержадміністрації близько 300 чорнобильців вимагали відправити у відставку уряд Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючі на мітингу висловлювали обурення на адресу народного депутата Олександра ЄФРЕМОВА. Вони вважають, що О.ЄФРЕМОВ їх зрадив (УНІАН: у 1998-2005 рр. був головою Луганської облдержадміністрації)

Учасники мітингу ухвалили рішення розпочати оформлення позовів до Держави Україна в Європейський суд з прав людини. Всім бажаючим було запропоновано підписати позови після мітингу на місці, у наметі, встановленому чорнобильцями.

Також підготовлені звернення до посольств країн – членів Євросоюзу, які будуть підписані керівниками всіх чорнобильських організацій регіону після їх повернення з Києва.