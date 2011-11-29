На українсько-словацькому кордоні - затор з 89 вантажівок

У міжнародному пункті пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні утворилися кілометрові черги вантажівок.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомила речниця Чопської митниці Вікторія СЕНГЕТОВСЬКА.

За її словами, у даний час перед під’їздом до пункту пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» зони діяльності Чопської митниці у напрямку «виїзд з України» стоїть черга з 89 вантажних автомобілів, минулої доби вона значно зменшилася.

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника Чопської митниці Володимир СЕРЕДА, черга у пункті пропуску утворилася з кількох причин. Перша - накопичення протягом вихідних днів кількох десятків вантажних фур на території України через заборону руху у ці дні дорогами Словаччини. Друга причина - відсутність у перевізників дозволів на проїзд територією Угорської Республіки. Крім того, за словами В.СЕРЕДИ, через Словаччину хочуть їхати російські перевізники, які не мають дозволів на проїзд дорогами Польщі.

Також В.СЕРЕДА повідомив, що угорські правоохоронці у пункті пропуску «Чоп-Захонь» посилили контроль за технічним станом транспортних засобів та наявністю тахографів і сканують всі автомобілі з товарами. Через це більшість перевізників планують свій маршрут саме територією Словаччини.

За інформацією В.СЕНГЕТОВСЬКОЇ, для вирішення питання щодо зменшення черги хур керівництво Чопської митниці провело низку зустрічей зі словацькими митниками та прикордонниками, в ході яких досягнуто домовленості про розмежування і перевірку порожніх та з вантажем транспортних засобів з метою пришвидшення їх пропуску.

«У результаті цих домовленостей словацька сторона прийняла рішення про тимчасову відмову від сканування порожніх цистерн, рефрижераторних секцій та транспортних засобів з суцільнометалевими вантажними відсіками», - уточнила прес-секретар.