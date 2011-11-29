Чорнобильці з труною перекрили центр Донецька

Жалобна хода з порожнім гробом за участю чорнобильців та інших пільговиків перекрила центр Донецька. Таким чином мітингувальники висловлюють протест проти політики влади. Водночас хода містом з порожнім гробом стала своєрідною формою поминок за померлим 27 листопада учасником акції протесту-голодування, повідомляє "Острів".

"Ми, ветерани всіх категорій, ветерани праці та служби в збройних силах, ми робітники й інженери, ми - народ Донбасу і всі, хто приїхав підтримати нас, звертаємося до Президента, звертаємося до Генерального прокурора з вимогою зупинити судовий і міліцейський "бєспрєдєл" у державі, залишити спроби протизаконних дій і маніпуляції цінностями героїчного минулого нашої країни і народу України та забезпечити гідне життя всіх категорій громадян - від новонародженого до глибокого старця ", - заявили учасники мітингу.

Шестеро людей несуть на плечах порожню труну, за якою сформувалася колона людей. На кришці труни лежить хліб. На хресті з зав`язаним рушником, який несуть перед труною, напис - "Конопльов Геннадій Іванович" та роки життя. Чотири людини несуть вінки перед труною.

Колона рухається по проїжджій частині вулиці Університетської. Її супроводжують правоохоронці - близько 10 осіб, які спостерігають за ходом подій.

Колона йде повільно. Виникла пробка, рух ускладнено, машини сигналять. У натовпі люди тримають у руках плакати: "Львів з Донецьком", "Одеса з Донецьком" і прапор з написом "Запоріжжя".

Рух у центрі міста заблоковано.

Як відомо, 27 листопада в Донецьку невідомі в присутності вищих міліцейських чинів регіону демонтували намет голодуючих. В ході операції одному з учасників акції протесту-голодування Геннадію Конопльову стало погано, в результаті чого він помер.