У МЗС дають зрозуміти, що Янукович буде на саміті Україна-ЄС

У Міністерстві закордонних справ України розраховують, що саміт Україна - ЄС 19 грудня відбудеться на вищому політичному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він назвав очевидним, що саміт без глави держави неможливий, і МЗС працює над підготовкою заходу.

«Саміт сам по собі означає наявність на ньому вищого керівництва України і Європейського Союзу. Безумовно, що на сьогодні ми виходимо саме з такого розуміння, що захід відбудеться у форматі на вищому політичному рівні», - сказав О.ВОЛОШИН.

«МЗС активно працює над підготовкою цього саміту, цей захід стоїть у порядку денному українського зовнішньополітичного відомства і в порядку денному глави держави», - додав О.ВОЛОШИН.