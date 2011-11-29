Ларрі Кінг «поліпшував імідж України» за гроші канадської компанії

Канадська компанія Black Iron (Торонто, Онтаріо) найняла відомого телеведучого Ларрі КІНГА як радника.

Про це йдеться у релізі, розміщеному на офіційному сайті компанії.

Як відзначив Мет СІМСОН - президент і виконавчий директор компанії Black Iron, «ми дуже раді, що Л.КІНГ приєднався до команди компанії Black Iron, для того, щоб розширювати міжнародний профіль». На думку президента компанії, «Л.КІНГ забезпечить цінне розуміння інформації у міжнародних справах, але, що більш важливо, він володіє великими зв`язками як в Україні, так і за кордоном. Зв`язки і досвід Л.КІНГА допоможуть компанії Black Iron у багатьох сферах, включаючи поліпшення іміджу України та інвестиційної привабливості проекту Black Iron».

Нагадаємо, Л.КІНГ - американський тележурналіст, відомий завдяки своєму популярному ток-шоу «Larry King Live» на CNN, ведучим якого він був з 1985-го до 2010 року. Під час шоу ведучий узяв інтерв`ю у більш як 50 тисяч осіб, зокрема у президента США і лідерів інших країн. 28 листопада 2011 року Л.КІНГ перебував в Україні. Він узяв інтерв`ю у прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

За даними сайту Укррудпрому, у жовтні 2010 року Black Iron придбала у Geo Alliance Group Limited - інвестиційної групи EastOne українського бізнесмена Віктора ПІНЧУКА - кіпрську “дочку” Geo-Alliance Ore East Limited разом з ліцензіями за 13 млн. доларів, перейменувавши її потім на Black Iron (Cyprus) Ltd.

Цьому кіпрському підприємству належить понад 99% у ТОВ “Шиманівське Стіл” і “Зеленівське Стіл” (обидва - Дніпропетровськ), які володіють ліцензіями на розробку відповідних родовищ залізняку терміном, відповідно, до 1 листопада 2024 року і 1 листопада 2014 року.

Шиманівське родовище залізняку (Інгулецький р-н, Кривий Ріг) розташоване поблизу ВАТ “Arcelor Mittal Кривий Ріг”, його доведені і передбачувані запаси становлять 345 млн. тонн (при вмісті заліза 31,83%), наперед оцінені - 469 млн. тонн (при вмісті заліза 31,05%).

Крім того, Black Iron вивчає питання розробки Зеленівської ділянки залізних кварцитів, спецдозвіл на яке компанія також має у своєму розпорядженні.

Програма розвитку компанії передбачає інвестування 22,85 млн. канадських доларів, зокрема, 10,1 млн. канадських доларів - у вивчення і розробку Шиманівського родовища, 1 млн. канадських доларів - у вивчення Зеленівського родовища, 5 млн. канадських доларів - у придбання земель.