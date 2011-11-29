Комуністи просять жителів Севастополя відмити Володю Ульянова

У Севастополі міськком КПУ закликав городян допомогти в упорядковуванні пам`ятника Володі Ульянову, який в ніч на понеділок невідомі облили фарбою, а на постаменті залишили образливі написи.

Як повідомляє сайт «Севастопольской газеты»,у зверненні говориться: «Сьогодні ми постараємося здерти всю фарбу, якою було облито пам`ятник. Вандали фарби не жаліли, так що з самої скульптури вона добре здирається, проте, з собою необхідно захопити гострі предмети, щоб робота пішла швидше».

За словами представників КПУ, після того, як скульптура буде звільнена від фарби, її планують пофарбувати в бронзовий або сріблястий колір, а ось гранітна тумба, на якій стоїть пам`ятник, шорстка, і фарбу з неї видалити непросто. «Ми радитимемося з фахівцями. Можливо, доведеться шліфувати п`єдестал, а може, просто «задуємо» мерзотні написи фарбою з балончиків таких самих кольорів, якими вони були нанесені хуліганами», - сказали в міськкомі КПУ.

Як повідомляв УНІАН, невідомі облили пам`ятник Володі Ульянову червоною фарбою і наділи на голову новорічну маску зайця. Крім того, на постаменті намальовано зірку Давида і нанесено образливий напис.