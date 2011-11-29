«Олімпійський» може опинитися в приватних руках - Янукович дозволив

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ № 1080/2011 «Питання Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Текст документа розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема В.ЯНУКОВИЧ вніс зміну до указу від 12 травня 1996 року № 331 «Про Національний спортивний комплекс «Олімпійський», виключивши частину першу статті 2, яка зазначає: «Заборонити передачу закріпленого за спорткомплексом майна, що перебуває у загальнодержавній власності, іншим підприємствам, установам, організаціям».

При цьому другу частину цієї статті («Установити, що спорткомплекс утримується за рахунок коштів державного бюджету України, виділених відповідно до затверджених нормативів, і коштів, одержаних від господарської діяльності, не забороненої законодавством, та використовує закріплене за ним майно для розвитку фізичної культури і спорту без зміни його форми власності») збережено.

Водночас своїм указом В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів забезпечити збереження майна Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у державній власності.

Указ підписано «з метою забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».