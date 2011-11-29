У Донецькій області поховали загиблого учасника «чорнобильської» акції

Сьогодні у місті Родинське Донецької області поховали учасника акції протесту чорнобильців Геннадія Конопльова, який помер 27 листопада після розгрому і демонтажу намету біля регіонального управління Пенсійного фонду в Донецьку.

У прес-службі Донецької облдержадміністрації УНІАН повідомили, що повну організацію похоронів Г.Конопльова узяли на себе міські ради Красноармійська і Родинського, за рахунок яких надано матеріальну допомогу сім`ї покійного, забезпечено доставку тіла з Донецька до Родинського, організовано поминальний обід, забезпечено транспортну доставку учасників траурної церемонії до місця поховання.

У траурній церемонії взяли участь в.о. міського голови Красноармійська Галина ГАВРИЛЬЧЕНКО, представники громадських організацій інвалідів-чорнобильців.

Донецька ОДА висловила глибокі співчуття рідним і близьким покійного, зазначається у повідомленні.