Пенсійний фонд нарешті зацікавило, що таке «соціальна, правова держава»

Пенсійний фонд України просить Конституційний Суд розтлумачати низку статей Конституції України та чинного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, сьогодні до Конституційного Суду надійшло подання Пенсійного фонду щодо офіційного тлумачення положень: статті 1 “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава”, частин першої, третьої статті 95 “Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами” Конституції України у контексті положень статті 3 “Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, частини третьої статті 22 “Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними”, частини першої статті 17 “Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу”, статей 46 “Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом”, 48 “Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім`ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло” Конституції; частини другої статті 96 “Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період”, пунктів 2, 3, 6 статті 116 “Кабінет міністрів України” Конституції; частини другої статті 95 “Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами”, частини другої статті 124 щодо системи правосуддя, частини першої статті 129 “Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону” Конституції, пункту 5 частини першої статті 4 “Склад бюджетного законодавства” Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 “Законність” Кодексу адміністративного судочинства у системному зв’язку з положеннями статті 6 «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову», частини другої статті 19 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», частини першої статті 117 “Кабінет міністрів України у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов`язковими до виконання” Конституції України.

Згідно з регламентом Конституційного Суду. подання передано на вивчення у секретаріат КС.