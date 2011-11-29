Тимошенко може й не потрапити на суд, де слухатимуть її апеляцію?

Державний обвинувач Лілія ФРОЛОВА заявляє, що дозвіл на допуск екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на розгляд апеляції на вирок у «газовій справі» даватиме суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила журналістам сьогодні в Києві.

"ТИМОШЕНКО має право зробити заяву про її присутність на апеляційному розгляді, і суд має право її запросити", - сказала Л.ФРОЛОВА.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки ймовірна присутність екс-прем`єра на засіданні, враховуючи стан її здоров`я, Л.ФРОЛОВА відповіла: "Це визначатиме суд".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що попередній розгляд апеляції на судовий вирок Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться 1 грудня.

За його словами, апеляційний суд має вирішити питання про зміну запобіжного заходу, а також питання про проведення судового слідства.

Також С.ВЛАСЕНКО спрогнозував, що Ю.ТИМОШЕНКО не зможе бути присутньою в Апеляційному суді Києва під час розгляду апеляції через погіршення стану здоров`я.

Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади протягом трьох років після відбуття покарання.