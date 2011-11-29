Мер Донецька має претензії до чорнобильців: хто для них зробив більше?

Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО вважає, що протестна акція чорнобильців сьогодні зайшла у глухий кут, і місцева влада не може вирішити їхніх проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Акція протесту сьогодні зайшла у глухий кут. На сьогодні місцева влада не може вирішити ті питання, які там стоять. Має бути діалог і розуміння, а там цього розуміння немає, більше політики в цих питаннях і вимоги», - сказав міський голова.

За його словами, на рівні міської ради надається допомога ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, але ні міська, ні обласна влада не можуть забезпечити рішення суду щодо виплати пенсій їм у повному обсязі.

«Те, що можуть органи місцевого самоврядування, вони це роблять. Ми щільно працювали, працюємо і будемо працювати з міською організацією «Союз Чорнобиль». Якщо говорити конкретними цифрами, то за рахунок міського бюджету ми видали квартири ліквідаторам-чорнобильцям. Назвіть місто, яке цього року дало таку кількість житла?», – заявив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Коментуючи смерть одного з учасників акції протесту чорнобильців у Донецьку, Геннадія Конопльова, мер назвав інцидент трагедією, але не зміг назвати винних у ній.

«Все те, що сталося, безумовно, – трагедія, померла людина. Немає жодних коментарів, просто потрібно висловити співчуття родині померлого.... Називати винних можуть тільки політики сьогодні. Президент дав завдання Генпрокуратурі провести розслідування цього випадку, щоб визначити ступінь винуватості», - сказав О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.