Мороз: влада намагається захистити Кучму від суду

Влада намагається захистити від відповідальності колишнього Президента України «Леоніда КУЧМУ та інших причетних до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе» і змусити колишнього охоронця Л.КУЧМИ Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА “замовкнути”, щоб “змайструвати чергову фальшиву версію для маскування злочину”, вважає лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН О.МОРОЗ, який 11 років тому - 28 листопада 2000 року - виступив на сесії Верховної Ради України з приводу “причетності КУЧМИ та інших високопосадовців до зникнення Гонгадзе”, наголосив, що “влада вкотре вдається до зміщення акцентів у справі, ніби важливо, як робив записи МЕЛЬНИЧЕНКО, а не те, що на тих записах є”.

За його словами, рішення Конституційного Суду від 20 жовтня 2010 року за поданням СБУ з приводу доказів, нібито отриманих “незаконним шляхом”, спрямоване на те, щоб винних у цій справі високопосадовців захистити від відповідальності.

У свою чергу народний депутат 2-го і 3-го скликань Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ нагадав, що на нього було здійснено напад. Він звинувачує Л.КУЧМУ у тому, що нібито саме екс-президент дав відповідну команду вчинити його знищення. Він наголосив, що навіть якщо не братимуться до уваги записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, то “юридичний процес над КУЧМОЮ відбудеться”.

Як заявив О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ, він має докази, які до цього часу не озвучував. За його словами, ці докази він зараз не може оприлюднити не тому, що не хоче, а тому, що вважає, що «треба згоду відповідних правоохоронних органів деяких країн отримати, вони є у правоохоронних системах США і Росії».

Відповідаючи на запитання щодо заяв М.МЕЛЬНИЧЕНКА про можливі замахи на ряд політичних діячів в Україні, О.МОРОЗ сказав: “Реалізація подібних намірів, якби й вони були, вони на контрзаходи навряд чи можуть розраховувати”.

“Я до цього ставлюся спокійно, знаючи, що і раніше було щось подібне, але у конкретній сьогоднішній ситуації для конкретних людей, які могли б бути у цьому зацікавлені, це настільки були б очевидні компрометуючі факти, що навряд чи хтось би на це ризикнув”, - додав він.

За словами О.ЄЛЬЯШКЕВИЧА, останні кілька років він не спілкується з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, але при цьому не пояснив, чому.

Він сказав, що хоче передати М.МЕЛЬНИЧЕНКУ через ЗМІ декілька рекомендацій: “Ні в якому разі не повертатися в Україну, якщо він хоче брати участь як свідок злочинів КУЧМИ у майбутніх юридичних процесах”.

Також О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ рекомендує, аби М.МЕЛЬНИЧЕНКО, якщо він перебуває в Ізраїлі, ознайомив громадськість цієї країни зі “ставленням до євреїв КУЧМИ”. “Стільки антисемітизму, скільки зафіксовано на записах розмов цієї людини, достатньо для того, щоб громадяни Ізраїлю дали б хоча б моральну оцінку тому, що робив КУЧМА по відношенню до євреїв-громадян України”, - сказав О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

Журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ, який був викрадений і побитий через його громадську діяльність за часів президентства Л.КУЧМИ, наголосив, що розслідування справ, “що Гонгадзе, що ЄЛЬЯШКЕВИЧА, що ПОДОЛЬСЬКОГО - це суцільна фальсифікація”. За його словами, немає жодних підстав для того, щоб справа у суді над колишнім генералом міліції Олексієм ПУКАЧЕМ розглядалася у закритому режимі.

О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ запропонував Л.КУЧМІ зустрітися чи то в Україні, чи то за кордоном, “з детектором брехні”, з “авторитетною експертною комісією, щоб він відповів “на ті питання, які у мене є, у ПОДОЛЬСЬКОГО та інших жертв його політичних репресій”.