У Херсоні вшанували пам'ять загиблого в Донецьку учасника акції протесту
00:39, 30 листопада 2011Політика
1688 0
Повідомляє прес-служба КОД
У Херсоні вшанували пам'ять загиблого в Донецьку учасника акції протесту Геннадія КОНОПЛЬОВА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі херсонського відділення Комітету опору диктатурі, біля пам'ятника жертвам тоталітарних репресій зібралися близько 10 активістів «ВО «Свобода» і партії «Батьківщина» і поклали до пам'ятника вінки з написами «Геннадієві Конопльову від херсонців». Також біля основи монумента були встановлені засвічені лампади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter