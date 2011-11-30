У Херсоні вшанували пам'ять загиблого в Донецьку учасника акції протесту Геннадія КОНОПЛЬОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі херсонського відділення Комітету опору диктатурі, біля пам'ятника жертвам тоталітарних репресій зібралися близько 10 активістів «ВО «Свобода» і партії «Батьківщина» і поклали до пам'ятника вінки з написами «Геннадієві Конопльову від херсонців». Також біля основи монумента були встановлені засвічені лампади.