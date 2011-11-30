Рибак: парламент прийме закон щодо захисту російської мови

Народнийдепутат, першийзаступникголови ПартіїрегіонівВолодимирРибакзаявив,щодокінця повноваженьпоточногоскликанняВерховнаРадаУкраїниприймезакон, що забезпечуєправа російськоїмовивкраїні,повідомляєпрес-службапартії. Про цевінсказаввінтерв`южурналістам уСімферополіу вівторок, 29 листопада. Відповідаючиназапитанняпро те, чи буде Партіярегіонівпорушуватитемуросійської мовипід час виборчоїкампаніїдо парламенту, В.Рибакзазначив:«Темаросійської мови незнімається іне знімаласяніколи». «Єцілийрядпроектівзаконів,які представникиПартіїрегіоніввносилидо Верховної Ради, іядумаю, врешті-решт, це питаннябуде вирішено.Докінцяцієї каденціїзалишається 11місяців.Ядумаю, що такийзакон миприймемо», -підкресливвін.