В Азарова кажуть, що ЗМІ не так зрозуміли Януковича

Державна служба молоді та спорту України наголошує, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ чітко зобов’язав уряд забезпечити збереження НСК «Олімпійський» у державній власності.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Держслужби молоді та спорту щодо прийняття Указу Президента України «Питання спортивного комплексу «Олімпійський».

Зокрема, Держслужба зазначає, що «29 листопада 2011 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ за №1080 «Питання спортивного комплексу «Олімпійський», згідно з яким однозначно визначено, що НСК «Олімпійський» як цілісний майновий комплекс не можна відчужувати з державної власності. Глава держави чітко зобов’язав уряд забезпечити збереження комплексу в державній власності. Про це йдеться в пункті 2-му указу».

Держслужба цитує указ «дослівно: «Кабінету міністрів України забезпечити збереження майна Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у державній власності».

Таким чином, зазначається у коментарі Держслужби молоді та спорту, «інформація, поширена у вівторок деякими ЗМІ щодо того, що зазначений «указ відкриває можливість передачі НСК «Олімпійський» до приватних рук, не відповідає дійсності».

У Держслужбі також зазначили, що конкретніше про передумови появи указу йтиметься на брифінгу глави Державної служби молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА, який відбудеться 30 листопада о 13.00 годині за адресою: Еспланадна, 42 (конфенц-зала, 2 поверх).

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2011 р. Президент України підписав указ № 1080/2011 «Питання Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Зокрема В.ЯНУКОВИЧ вніс зміну до указу від 12 травня 1996 року № 331 «Про Національний спортивний комплекс «Олімпійський», виключивши частину першу статті 2, яка зазначає: «Заборонити передачу закріпленого за спорткомплексом майна, що перебуває у загальнодержавній власності, іншим підприємствам, установам, організаціям».

При цьому другу частину цієї статті («Установити, що спорткомплекс утримується за рахунок коштів державного бюджету України, виділених відповідно до затверджених нормативів, і коштів, одержаних від господарської діяльності, не забороненої законодавством, та використовує закріплене за ним майно для розвитку фізичної культури і спорту без зміни його форми власності») збережено.

Водночас своїм указом В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів забезпечити збереження майна Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у державній власності.

Указ підписано «з метою забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу».