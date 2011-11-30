Прес-конференція керівників ПАТ «Ідея Банк» і консультативної програми IFC
13:05, 30 листопада 2011Політика
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У четвер, 1 грудня, о 17.00 у Львові відбудеться прес-конференція на тему: «Покращення системи управління операційними ризиками ПАТ «Ідея Банк» за результатами звіту Міжнародної фінансової корпорації».
У прес-конференції візьмуть участь:
Гжегош ТРАЧ - член Правління Getin Noble Bank, голова Спостережної ради ПАТ «Ідея Банк»;
Андрій РЯЗАНЦЕВ - голова Правління ПАТ «Ідея Банк»;
Гарт БЕДФОРД – керівник консультативної програми IFC для фінансового сектору в Європі та Центральній Азії;
Євген ПРОКОПЕНКО – юридичний радник програми IFC.
Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Львів, вул.Валова, 11, конференц-зал ПАТ «Ідея Банк».
Контакти для ЗМІ:
Іванна ГУРМАК
тел. (067) 852-53-52, (032) 297-77-70
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