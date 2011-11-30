Прес-конференція керівників ПАТ «Ідея Банк» і консультативної програми IFC

13:05, 30 листопада 2011
Політика
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У четвер, 1 грудня, о 17.00 у Львові відбудеться прес-конференція на тему: «Покращення системи управління операційними ризиками ПАТ «Ідея Банк» за результатами звіту Міжнародної фінансової корпорації».

У прес-конференції візьмуть участь:

Гжегош ТРАЧ - член Правління Getin Noble Bank, голова Спостережної ради ПАТ «Ідея Банк»;

Андрій РЯЗАНЦЕВ - голова Правління ПАТ «Ідея Банк»;

Гарт БЕДФОРД – керівник консультативної програми IFC для фінансового сектору в Європі та Центральній Азії;

Євген ПРОКОПЕНКО – юридичний радник програми IFC.

Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Львів, вул.Валова, 11, конференц-зал ПАТ «Ідея Банк».

Контакти для ЗМІ:

Іванна ГУРМАК

тел. (067) 852-53-52, (032) 297-77-70

i.gurmak@radiolux.com

 

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