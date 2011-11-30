Томенко каже, що влада готує незбагненний і утаємничений документ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що бюджет 2012 року - це незбагненний і утаємничений документ влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, відповідаючи на запитання журналістів у Полтаві стосовно долі бюджету на наступний рік, він сказав, що «бюджет 2012 року – це на сьогодні незбагненний і утаємничений документ влади, оскільки складається враження, що з ним працює всього кілька людей, які, в залежності від акцій протесту чи інших обставин, роблять чергову заяву кому додадуть пенсії та зарплати, а в кого заберуть».

Віце-спікер зауважив, що залишається незрозумілим, яким є місце місцевих бюджетів і регіональних програм у бюджеті 2012 року.

«Дуже важко сказати, коли він буде ухвалений, бо доля українського бюджету сьогодні залежить від російської влади, оскільки ми чекаємо результатів переговорів про ціну на газ», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, складається враження, що бюджет буде ухвалений за принципом: хотіли, як краще, а вийшло як завжди, тобто у 20-тих числах грудня і поспіхом.

М.ТОМЕНКО наголосив, що опозиція жодним чином не допущена до цього утаємниченого процесу. Натомість він повідомив, що звернувся до уряду з проханням бодай дофінансувати місцеві бюджети Черкас, Полтави та інших міст, що не в змозі сьогодні виплатити навіть заробітну плату вчителям та медикам за 2011 рік.