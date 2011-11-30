У ВР досі в очі не бачили договір про ЗВТ, підписаний Азаровим
13:59, 30 листопада 2011Політика
2493 0
Литвин напоготові
До Верховної Ради досі не надійшла угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова ВР Володимир ЛИТВИН.
Він підкреслив, що парламент «готовий буде розглядати цей документ, коли він надійде».
«Я переконаний, що прагматичний підхід дозволить нам зробити висновок, що, перш за все, від цього виграємо ми в Україні в економічному плані», - додав В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Кабінет міністрів на своєму офіційному порталі оприлюднив текст Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД, який прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ підписав 18 жовтня в Санкт-Петербурзі під час засідання глав урядів країн СНД.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter