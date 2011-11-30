Обвинувачених у теракті в мінському метро засудили до розстрілу

Звинувачених у теракті в мінському метро засудили до страти.

Як повідомляє РІА «Новости», Верховний суд Білорусі засудив Дмитра КОНОВАЛОВА і Владислава КОВАЛЬОВА, які звинувачуються у справі про теракт у метрополітені, до найвищої міри покарання - розстрілу.

Верховний суд Білорусі встановив, що теракт в метро 11 квітня скоїв Д.КОНОВАЛОВ за співучастю В.КОВАЛЬОВА, йдеться у вироку, який зачитав заступник голови суду Олександр ФЕДОРЦОВ.

Суд встановив, що "КОНОВАЛОВ скоїв особисто і за співучастю КОВАЛЬОВА ряд злочинів, зокрема особливо небезпечних", - сказано у вироку.

"Винуватість обвинувачених підтверджується зібраними і дослідженими судом доказами", - сказав суддя.

«КОНОВАЛОВ при пособництві КОВАЛЬОВА вчинив 11 квітня вибух на станції метро «Жовтнева», пов`язаний із загибеллю людей. Спільно з В.КОВАЛЬОВИМ привів вибуховий пристрій у готовність і розмістив його в сумці, після чого доставив вибуховий пристрій на станцію і привів його в дію», - наголошується у вироку.

Також суд встановив, що Д.КОНОВАЛОВ як самостійно, так і при співучасті інших осіб, зокрема, В.КОВАЛЬОВА, вчинив вибухи в під`їздах будинків у Вітебську, вибух на фасаді Вітебської дитячої бібліотеки, вибух кількох розтяжок під Вітебськом, внаслідок яких постраждали пішоходи, підпалив газетний кіоск і автомобіль у Вітебську.

Суд також визнає доведеною провину Д.КОНОВАЛОВА у вибуху в 2008 році в день Незалежності в центрі Мінська. При цьому було встановлено дві бомби, одна з яких не вибухнула. Кілька десятків чоловік постраждали.

В.КОВАЛЬОВ у всіх випадках достовірно знав, але не повідомив про те, що Д.КОНОВАЛОВ готує вказані злочини, йдеться у вироку.

Суд також встановив, що внаслідок теракту в метро потерпілим заподіяно шкоду на суму 175 мільйонів білоруських рублів (близько 20 тисяч доларів) за нинішнім курсом, а метрополітену - 2 мільярди 168 мільйонів рублів (близько 252 тисячі доларів).

*** Вибух у Мінську прогримів 11 квітня ввечері у годину пік на станції пересадки метро "Жовтнева". Теракт забрав життя 15 чоловік, понад 200 були госпіталізовані. Через добу після вибуху білоруські спецслужби затримали підозрюваних у тероризмі Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА. Суд над ними розпочався 15 вересня.